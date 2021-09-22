Байден и Джонсон согласовали подход к отношениям с РФ и КНР

В основу этого лягут "общие ценности" двух государств.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Соединенных Штатов Джо Байден договорились о подходе к России и Китаю. По их общему мнению, трехстороннее партнерство AUKUS ясно воплощает общие ценности Великобритании и США и "их подход к миру". Об этом заявили в канцелярии британского премьера.

Премьер-министр и президент также затронули ряд международных вопросов, в том числе Китая и России. Они согласились, что Великобритания и США будут продолжать подходить к этим вопросам, руководствуясь нашими общими ценностями. из заявления Даунинг-стрит

Кроме того, Байден и Джонсон пришли к выводу, что станет лучшим способом почтения памяти погибших на территории Афганистана. Они уверены, что сохранить "достигнутые в этой стране успехи" помогут дипломатические и гуманитарные инструменты. Кроме того, по мнению политиков, необходимо добиться от нового руководства Афганистана соблюдения прав человека.

Напомним, США, Австралия и Великобритания 15 сентября заявили о создании нового партнерства по вопросам безопасности – AUKUS. Первым проектом совместной программы станет создание на территории Австралии атомных подводных лодок. Ради ее реализации Канберра отказалась от сотрудничества с французской компанией о производстве 12 ударных субмарин класса Barracuda.

Ранее в Совбезе РФ назвали AUKUS еще одним направленным против КНР и РФ военным блоком.

Видео: Белый дом