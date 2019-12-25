В Совбезе РФ назвали AUKUS еще одним направленным против КНР и РФ военным блоком

Николай Патрушев провел аналогию с блоком QUAD, который, по его мнению, является прообразом НАТО.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что недавно созданное объединение AUKUS является еще одним военно-политическим блоком, чье деятельность направлена против России и Китая. Своим мнением он поделился в интервью изданию "Аргументы и факты".

Патрушев уверен, что Соединенные Штаты пытаются втянуть объединение QUAD (США, Индия, Австралия и Япония) и другие государства для проведения политики против РФ и КНР.

Характерно, что при его создании [имеется в виду AUKUS] американцы еще и своих французских партнеров выдавили, перехватив выгодную сделку по строительству атомных субмарин для Канберры. Видимо, атлантическая солидарность тоже имеет свою цену. Николай Патрушев, секретарь СБ России

Напомним, США, Австралия и Великобритания 15 сентября заявили о создании нового партнерства по вопросам безопасности – AUKUS. Первым проектом совместной программы станет создание на территории Австралии атомных подводных лодок. Ради ее реализации Канберра отказалась от сотрудничества с французской компанией о производстве 12 ударных субмарин класса Barracuda.

Ранее в МИД Франции заявили, что ЕС и США остаются союзниками, несмотря на разногласия по AUKUS.

Фото: kremlin.ru