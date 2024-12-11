Новый спорткомплекс откроется на канале Грибоедова осенью 2025 года

Объект планируют оперативно сдать в эксплуатацию.

Строительство нового спортивного комплекса на набережной канала Грибоедова, возводимого на месте зданий Пробирной палаты и Пробирного училища, планируется завершить и сдать в эксплуатацию в ноябре 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного по итогам рабочего совещания на строительной площадке, в котором приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и помощник президента РФ Николай Патрушев.

Согласно проекту, многофункциональный спортивный комплекс будет включать в себя плавательный и гребной бассейны, а также тренажёрные и спортивные залы. Строительство ведётся за счёт внебюджетных средств.

В Смольном отметили, что спортивный объект создаётся с учётом пожеланий педагогов и учеников лицея № 211 имени Пьера де Кубертена, расположенного неподалёку. Учащиеся лицея смогут заниматься плаванием и греблей. Кроме того, центр будет доступен для занятий спортом учащимся других школ и жителям города.

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Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга