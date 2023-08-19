Байден чуть не уронил "переводчик" на пресс-конференции с Кисидой и Юн Сок Ёлем

Глава США попал в очередной конфуз.

Американский президент Джо Байден во время совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем по результатам трехсторонней встречи, организованной в загородной резиденции лидера США в Кэмп-Дэвиде штата Мэриленда под Вашингтоном, едва не уронил устройство для синхронного перевода. После этого политик запнулся во время публичного выступления.

Известно, что Джо Байден рассказывал о планах трех стран нарастить взаимное сотрудничество по обеспечению устойчивости цепочек поставок. В какой-то момент глава государства решил поправить провод, лежащий на трибуне. Ситуация повторилась несколько раз. Затем политик решил прервать речь и переложить устройство на другой угол стола, сказав: "Простите, он падал". Спустя пару минут Джо Байден вновь запнулся, когда уже завершил речь и намеревался передать слово гостям.

Теперь я передаю слово... Кому я передаю слово?... Мне потребовался глас Божий, чтобы сказать это. Джо Байден, президент США

Байден рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином осенью.

Фото и видео: Белый дом