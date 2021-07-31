Байден анонсировал новые санкции США в отношении Кубы

Причиной для этого стала реакция местных властей на акции протеста, заявили в США.

Президент США Джо Байден анонсировал новые санкции страны в отношении Кубы. Причиной этому стала реакция властей Кубы на акции протеста. Глава американской администрации заявил об этом во время приема в Белом доме группы проживающих в США кубинцев. Видеозапись начала встречи показал телеканал C-SPAN.

Ранее США ввели санкции в отношении руководства кубинской полиции, а теперь санкций "будет больше", пока в стране не будет "кардинальных изменений", заявил президент.

Мы продолжим вводить санкции в отношении тех, кто способствует нарушению [прав человека] со стороны режима Джо Байден, президент США

Американский президент ранее заявлял, что Вашингтон готов предоставить Кубе значительное число вакцин от коронавируса. Такое заявление политик сделал во время совместной пресс-конференции с немецким канцлером Ангелой Меркель в Белом доме.

Видео: Белый дом