Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны

Глава США рассказал о развитии системы ПВО и РЛС.

Американский президент Джо Байден во время выступления в канадском парламенте перед местными законодателями анонсировал усовершенствование системы воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Лидер Белого дома уточнил, что в текущем году власти страны дополнительно модернизируют оборонную инфраструктуру в рамках наблюдения этой системы.

NORAD вскоре получит загоризонтные радары следующего поколения, чтобы расширить возможности раннего предупреждения. Джо Байден, президент США

Напомним, что Североамериканское командование противовоздушной обороны объединяет в себе системы противовоздушной обороны Канады и США. В июне 2022 года Оттава сообщила общественности о выделении на ее развитие 4,9 миллиарда канадских долларов (3,77 миллиарда долларов США) за шесть лет и 40 миллиардов в предстоящие два десятилетия. Страна развернет радиолокационные станции (РЛС) загоризонтного обнаружения. Они будут покрывать собой как пространство от государственной границы с США до полярного круга, так и арктические земли.

Байден считает, что американские банки сумеют преодолеть текущие трудности.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television