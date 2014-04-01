Байден: США вакцинировали от COVID-19 почти 75% граждан старше 65 лет

Президент США оценил действия властей в рамках прививочной кампании населения.

Американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон вакцинировал от COVID-19 почти 75% граждан старше 65 лет. Такую статистику политик привел в интервью журналистам телеканала ESPN. Программа вышла в эфир 31 марта. Глава белого дома оценил успех в прививочной кампании. Он считает, что власти смогли ускорить процесс вакцинации.

Вакцинированы 75% людей старше 65 лет - наиболее уязвимая часть населения. Джо Байден, президент США

Политик считает, что в ближайшее время в связи с вакцинацией населения скорость распространение инфекции серьезно замедлится. Байден подчеркнул, что его администрация увеличила на несколько тысяч человек рабочий штат, который занимается вакцинацией. Ради этого были открыты дополнительные центры. Президент выступил с критикой губернаторов штатов, которые слишком быстро отказываются от введенных ранее санитарных ограничений.

Байден заявил, что у него есть теории насчет происхождения COVID-19.

Видео: YouTube / ESPN