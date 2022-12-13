Байден: США растеряли свою долю в мировом производстве чипов

Глава США рассказал о потере технологического преимущества Вашингтона в мире.

Американский президент Джо Байден считает, что США растеряли свою долю в мировом производстве чипов. Об этом глава государства сообщил местным законодателям в ходе выступления с ежегодным посланием к Конгрессу. Политик пояснил коллегам, что за последние несколько десятилетий в стране показатели по изготовлению данного технологического продукта упал с 40 до 10%. По мнению лидера страны, эти результаты говорят о том, что страна потеряло имеющееся ранее преимущество в изготовлении чипов. Эту ситуацию лидер Белого дома связал с пандемией коронавирусной инфекцией, так как в этот сложный период истории иностранным заводам по производству чипов пришлось закрываться.

Полупроводники, маленькие компьютерные чипы размером с отпечаток пальца, которые питают все - от мобильных телефонов до автомобилей, а также многое другое. Эти чипы были изобретены прямо здесь, в Америке. Раньше наша страна производила почти 40%. Джо Байден, глава США

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television

