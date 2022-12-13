Байден: США объединили НАТО для противодействия России

Глава США рассказал о международной поддержке Киева.

Американский президент Джо Байден рассказал о том, что США объединили НАТО для противодействия России. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего ежегодного выступления с посланием к членам Конгресса в Вашингтоне. По мнению политика, властям Белого дома удалось выстроить международную коалицию для борьбы с действиями российского руководства на территории Украины, касающейся проведения специальной военной операции.

Мы вели. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии Путина. Мы поддерживали украинский народ. Джо Байден, президент США

Напомним, что ранее президент Владимир Путин сообщил общественности о том, что коллективный Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, поэтому в регионе началась СВО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что США и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте, так как направляют туда не только военную помощь, но также и подготавливают боевые кадры ВСУ на территории Великобритании, Германии, Италии, других европейских стран.

Байден назвал специальную военную операцию испытанием на века и обещал поддержку Украине.



Фото и видео: YouTube / CNBC Television

