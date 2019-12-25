Байден: Россия не хочет выглядеть "Верхней Вольтой с ядерным оружием"

В США считают, что Москва находится не в лучшем положении.

Американский президент Джо Байден считает, что Россия не хочет выглядеть "Верхней Вольтой с ядерным оружием". Такое заявление политик сделал перед журналистами, находясь у трапа на самолет. После этого он вылетел из Женевы в Вашингтон. По словам главы Белого дома, Москва в настоящее время находится в трудном положении, но не хочет это признавать.

Россия находится в очень, очень трудном положении. На них давит Китай. Они отчаянно хотят оставаться мировой державой. Как я узнал, для каждого мирового лидера важно, как он выглядит на международной арене, независимо от того, откуда он. Джо Байден, президент США

Напомним, что до августа 1984 года Верхней Вольтой называлась страна в Западной Африке Буркина-Фасо. Фраза про "Верхнюю Вольту с баллистическими ракетами" якобы принадлежит немецкому канцлеру Гельмуту Шмидту, управляющему правительством Германии в 1974-1982 годах. Это высказывание чиновник привел в отношении СССР.

Байден чуть было не назвал Путина Трампом.