Байден чуть было не назвал Путина Трампом

Во время пресс-конференции глава Белого дома едва не перепутал президента РФ с бывшим президентом США.

Американский президент Джо Байден чуть было не назвал российского коллегу Владимира Путина именем своего бывшего оппонента Дональдом Трампом. Казус произошел во время пресс-конференции в Женеве. Политик выступил перед журналистами после того, как провел длительные переговоры с главой РФ.

Я посмотрел всю пресс-конференцию президента Трам… Путина. Джо Байден, президент США

Напомним, что российских журналистов на выступлении американского лидера не было, так как их отказались пропускать на мероприятие. При этом американские журналисты на пресс-конференции Владимира Путина присутствовали.

Байден жестко ответил на вопрос журналистки о встрече с Путиным.