Байден: Израиль и "Хезболлах" приняли договоренность о прекращении огня в Ливане

Глава США раскрыл подробности соглашения.

Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболлах" приняли совместное соглашение о режиме прекращении огня в Ливане. Соответствующее заявление сделал американский президент Джо Байден в видеообращении к населению страны из Розового сада в Белом доме. Иностранный политик добавил, что только что переговорил с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и ливанским премьером Наджибом Микати.

В течение следующих 60 дней ливанская армия и силы госбезопасности будут развернуты и возьмут под контроль свою собственную территорию.... в течение следующих 60 дней Израиль постепенно выведет свои оставшиеся силы, а гражданские лица с обеих сторон вскоре смогут безопасно вернуться в свои населенные пункты. Джо Байден, глава США

Джо Байден уточнил, что с четырех часов утра по местному времени (в пять часов утра по времени Москвы) боевые действия на ливано-израильской государственной границе будут прекращены на постянном основе.

Байден назвал себя своим мужем.

Фото и видео: YouTube / The White House