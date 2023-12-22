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Бахрейн выдал РФ похитившего 47 млн рублей при незаконном строительстве россиянина

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Генпрокуратура добилась экстрадиции мошенника.

Российского гражданина Джамиля Темирханова, обвиняемого в хищении более 47 миллионов рублей рублей в ходе незаконного строительства многоквартирного жилого дома в Дагестане, экстрадировали с территории Бахрейна на родину. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы генеральной прокуратуры страны. Мужчина обвиняется в мошенничестве с денежными средствами дольщиков.

Компетентные органы Королевства Бахрейн экстрадируют Джамиля Темирханова для привлечения к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 УК РФ.

пресс-служба Генпрокуратуры России

Следственные органы считают, что в период с 2014 по 2019 год фигурант расследования по предварительному сговору с соучастницей получил от более чем 30 дольщиков свыше 47 млн рублей. Деньги шли в качестве взносов на строительство многоквартирных домов в городе Избербаш. Затем эти средства были потрачены на цели, не предусмотренные договорными обязательствами. Запрос на экстрадицию мужчины направлен иностранным партнерам в декабре 2023 года. 

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Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России

Теги: бахрейн, генпрокуратура, ирина волк, мошенничество, экстрадиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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