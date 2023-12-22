Петербуржец нашел в снегу чужую банковскую карту и потратил 14 тысяч рублей

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге мужчина нашел в снегу чужую банковскую карту, потратил с неё деньги, теперь его ожидает суд. Об этом сообщила прокуратура Красносельского района.

По версии следствия, 19 января 2023 года 32-детний уроженец Ижевска, проходя возле перекрестка улицы Пограничника Гарькавого и проспекта Ветеранов, нашел на земле в снегу чужую банковскую карту. Мужчина решил протестировать находку в ближайшем продуктовом магазине. Списание прошло успешно, и тогда обвиняемый решил закупиться продуктами и табачными изделиями. В итоге он потратил около 14 тысяч рублей.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал и полностью возместил потерпевшей ущерб. Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: unsplash