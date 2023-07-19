Бах ответил на вопрос о финансировании мероприятий МОК в условиях кризиса

Глава МОК оценил причины кризиса в спортивной отрасли.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что у него нет причин для беспокойства по поводу финансирования спортивных мероприятий, проводимых под эгидой организации на фоне нестабильной финансовой обстановки на планете. Иностранный эксперт заметил, что подобные обстоятельства связаны с пандемией коронавирусной инфекции и украинским кризисом.

Оптимизация проходит так, что мы находим стабильное финансирование. В Париже Игры примут 95 процентов существующих объектов, в Лос-Анджелесе - 100 процентов. Мы рассматриваем каждое мероприятие, насколько оно необходимо или оно просто "хорошо, чтобы было". Томас Бах, глава МОК

По мнению Томаса Баха, для мира наступает такое время, при котором важно оставлять только самое необходимое. В частности, решение руководства отменить пляжные игры Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) связано с финансовыми причинами. А решение перенести чемпионат мира по футболу для участников до 23 лет из Индонезии было принято в связи с опасениями организаторов по поводу участия сборной Израиля в этом турнире.

В МОК заявили, что готовы к жаре в Париже во время Олимпиады.

Фото и видео: YouTube / IOC Media