Бабиш допустил выдвижение своей кандидатуры на пост президента Чехии

Глава кабмина Чехии не считает данную тему актуальной.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш допустил возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента Чехии. Об этом чиновник заявил своим подписчикам в собственном аккаунте на Facebook. Он напомнил о том, что проголосовать за главу государства жители смогут в начале 2023 года. Глава местного кабинета министров уточнил, что на данный момент не хочет предвосхищать события. Пока что вопрос о кандидатуре на пост правителя не является для него актуальным вопросом.

Мне пришло в голову, что если бы люди начали собирать подписи под петицией и собрали бы достаточное количество подписей, то тогда я бы выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

Напомним, что Бабиш говорил, что действующий президент Чехии Милош Земан хотел бы видеть его в качестве своего преемника. Сам Земан находится у руководства страны уже второй пятилетний срок. Согласно законодательству, он больше не имеет возможности предлагать свою кандидатуру на пост.

Премьер Чехии признался в покупке недвижимости во Франции через офшор.

Фото: Facebook / Andrej Babiš

