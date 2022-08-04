Беспилотники выполнили задачу на СВО.

Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации личного состава ВСУ, находившийся на запорожском направлении. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 25 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована беспилотниками "Герань-2" в зоне проведения специальной военной операции.

Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами "Герань-2" пункта временной дислокации личного состава ВСУ на запорожском направлении. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, сто Запорожская область стала субъектом нашей страны по результатам проведенного в сентябре 2022 года народного референдума, результаты которого киевский режим все еще не признает, поэтому продолжает обстреливать территорию. Под контролем Вооруженных сил России сейчас находится свыше 70 процентов от Запорожской области, под контролем Вооруженных сил Украины остается бывший областной центр - город Запорожье. С марта 2023 года административным центром нового региона РФ стал Мелитополь.

Экипаж танка Т-72 нанес удар по опорному пункту ВСУ в районе Часова Яра.

Фото и видео: Минобороны России