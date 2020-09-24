Экипаж танка Т-72 нанес удар по опорному пункту ВСУ в районе Часова Яра

"Юг" выполнил задачу по поражению объектов ВСУ на СВО.

Российский экипаж танка Т-72 в районе населенного пункта Часов Яр нанес удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 24 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована военнослужащими при "Южной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Бойцы продолжают выполнять задачи командования по ликвидации огневых точек, укрепленных позиций и бронированной техники противника. Они также обеспечивает огневую поддержку наступающим пехотным и штурмовым подразделениям.

Тяжелые машины работают прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. техника использует рельеф местности или укрытия, что позволяет экипажу оставаться незамеченными. В целях проведения разведки целей и корректировки огня применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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Фото и видео: Минобороны России