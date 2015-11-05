Эксперты оценили роль азиатских стран в мировой политике

Восток оказывает экономическое влияние и все чаще включается в европейскую дипломатию в качестве посредника.

В текущей политической ситуации увеличивается значимость стран Азии, которые не только стали более активно участвовать в мировой экономике, и и стремятся быть посредниками в европейской дипломатии. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Одним из самых показательных примеров роста влияния восточных стран телеграмеры видят посредническую миссию ОАЭ между РФ и Украиной. Это вполне закономеррное следствие трансформации мира, уверены они.

Как заключили авторы поста, политический вес Азии растет по мере смещения на восток центра тяжести мировой экономики.

Ранее мы сообщили о том, что в РФ продолжаются испытания пассажирского самолета МС-21.

Фото: Pxhere