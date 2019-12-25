  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В РФ продолжаются испытания пассажирского самолета МС-21: мнение экспертов
Сегодня, 15:43
49
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В РФ продолжаются испытания пассажирского самолета МС-21: мнение экспертов

0 0

В модели заметили двигатели – теперь в составе воздушного суда используются отечественные ПД-14.

В РФ продолжены проводить испытания нового пассажирского самолета МС-21. В результате предыдущих тестов американские двигатели PW были заменены на отечественные ПД-14. Об этом сообщили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры считают, что проделанная работа позволит позволяет ускорить ввод в строй первой партии МС-21 для "Аэрофлота". Изначально планировался их запуск на американских двигателях. 

Также эксперты отметили, что в текущей политической ситуации российские двигатели станут залогом транспортной связности страны и ослабит зависимость от поставщиков из-за рубежа. 

Ранее мы сообщили о том, что в  РФ предлагают ужесточить закон о персональных данных.

Фото:  Объединенная авиастроительная корпорация

Теги: авиация, испытания самолета, мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии