В РФ продолжаются испытания пассажирского самолета МС-21: мнение экспертов

В модели заметили двигатели – теперь в составе воздушного суда используются отечественные ПД-14.

В РФ продолжены проводить испытания нового пассажирского самолета МС-21. В результате предыдущих тестов американские двигатели PW были заменены на отечественные ПД-14. Об этом сообщили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры считают, что проделанная работа позволит позволяет ускорить ввод в строй первой партии МС-21 для "Аэрофлота". Изначально планировался их запуск на американских двигателях.

Также эксперты отметили, что в текущей политической ситуации российские двигатели станут залогом транспортной связности страны и ослабит зависимость от поставщиков из-за рубежа.

Ранее мы сообщили о том, что в РФ предлагают ужесточить закон о персональных данных.

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация