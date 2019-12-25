В РФ предлагают ужесточить закон о персональных данных: мнение экспертов

На данный момент штраф за утечку персональной информации в стране достигает только 100 тыс. рублей, в то время как за рубежом он может составить сотни млн долларов.

Специалисты по кибербезопасности в РФ предлагают ужесточить ответственность за утечку персональных данных, которая сейчас ограничивается лишь штрафов до 100 тыс. рублей. Инициативу поддержали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Так, аналитики предлагают ввести в отношении компаний, у которых есть доступ к ПД, оборотные штрафы в случае нарушений. В зарубежных странах такая практика уже применяется. Административное наказание может превышать сотни тысяч и миллионов долларов. Есть и более крупные кейсы: например, в случае утечки данных 500 тыс. клиентов по вине компании British Airways, руководству пришлось выплатить 183 млн фунтов.

Отдельный вопрос – борьба с незаконным использованием персональных данных (продажа, покупка, сбор, распространение) в мошеннических целях. Эти действия нужно ввести в уголовный кодекс как минимум для того, чтобы число желающих заработать таким путем резко упало. эксперты Telegram-канала "Мейстер"

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