В РФ предлагают ужесточить закон о персональных данных: мнение экспертов

Специалисты по кибербезопасности в РФ предлагают ужесточить ответственность за утечку персональных данных, которая сейчас ограничивается лишь штрафов до 100 тыс. рублей. Инициативу поддержали авторы Telegram-канала "Мейстер".
Так, аналитики предлагают ввести в отношении компаний, у которых есть доступ к ПД, оборотные штрафы в случае нарушений. В зарубежных странах такая практика уже применяется. Административное наказание может превышать сотни тысяч и миллионов долларов. Есть и более крупные кейсы: например, в случае утечки данных 500 тыс. клиентов по вине компании British Airways, руководству пришлось выплатить 183 млн фунтов.
Отдельный вопрос – борьба с незаконным использованием персональных данных (продажа, покупка, сбор, распространение) в мошеннических целях. Эти действия нужно ввести в уголовный кодекс как минимум для того, чтобы число желающих заработать таким путем резко упало.
эксперты Telegram-канала "Мейстер"
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Фото: Pxhere
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