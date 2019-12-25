Международный валютный фонд улучшил прогноз по российской экономике: мнение экспертов

Бюджет может уйти в профицит за счёт благоприятных мировых цен на углеводороды.

В новом докладе Международного валютного фонда улучшили прогноз по экономике РФ. Так, в конце 2022 года ожидается падение ВВП страны на уровне 3,4% вместо 6%, а в 2023 году – на уровне 2,3% вместо 3,5%. Цифры прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Эксперты отметили, что главной причиной предотвращения катастрофической ситуации для Центробанка в условиях СВО и санкций стали благоприятные мировые цены на углеводороды. Также свою роль сыграло взаимодействие со странами-членами ОПЕК.

Также телеграмеры упомянули в этом контексте состоявшуюся накануне встречу президента ОАЭ Мухаммед бен Заида Аль Нахайяна с Владимиром Путиным.

Ранее эксперты прокомментировали ошибки, допущенные во время мобилизации.

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