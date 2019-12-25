Эксперты прокомментировали ошибки, допущенные во время мобилизации

Текущая политическая ситуация выявила немало проблем, связанных с организацией военных подразделений.

В ходе встречи с избранными в сентябре главами регионов президент РФ Владимир Путин упомянул, что СВО стала одним из поводов внести коррективы в развитие Вооруженных сил страны и выявила немало накопившихся проблем. На это обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что особенно оперативно власти работают над огрехами, которые касаются мобилизации.

Однако, телеграмеры уверены, что полноценная работа над ошибками в военном строительстве ещё только предстоит и будет зависеть от изменений в политической обстановке.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали восьмой пакет антироссийских санкций.

Фото: Piter.TV