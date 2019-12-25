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Эксперты прокомментировали ошибки, допущенные во время мобилизации
Сегодня, 12:27
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Эксперты прокомментировали ошибки, допущенные во время мобилизации

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Текущая политическая ситуация выявила немало проблем, связанных с организацией военных подразделений.

В ходе встречи с избранными в сентябре главами регионов президент РФ Владимир Путин упомянул, что СВО стала одним из поводов внести коррективы в развитие Вооруженных сил страны и выявила немало накопившихся проблем. На это обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что особенно оперативно власти работают над огрехами, которые касаются мобилизации.

Однако, телеграмеры уверены, что полноценная работа над ошибками в военном строительстве ещё  только предстоит и будет зависеть от изменений в политической обстановке. 

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали восьмой пакет антироссийских санкций.

Фото: Piter.TV

Теги: мейстер, мнение экспертов, мобилизация, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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