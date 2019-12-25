Эксперты прокомментировали восьмой пакет антироссийских санкций

Ключевым ограничением в списке стало введение потолка цен на нефть.

В ЕС представили восьмой пакет санкций против России. В новый список вошли и старые меры – такие, как запрет на поставки в страну электронных компонентов для создания вооружений. Подробнее о новых ограничениях рассказали на Telegram-канале "Мейстер".

Наиболее серьёзной рестрикцией стало введение потолка цен на российскую нефть. С 5 декабря будут запрещены перевозки "чёрного золота" ниже установленной цены, а с 5 февраля мера распространится на нефтепродукты. Поскольку РФ отказалась поставлять нефть на подобных условиях, запрет пока не касается третьих стран, которые также могут стать перекупщиками для европейских государств.

Таким образом, Urals по-прежнему продолжит поступать в Европу, заключили телеграмеры. На этом фоне в выигрыше останутся страны с крупным торговым флотом, например Греция, Мальта, и, возможно, Болгария.

Ранее эксперты прокомментировали решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

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