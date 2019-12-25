Эксперты прокомментировали решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

Скачка на рынках в связи с действиями картеля не прогнозируется.

Страны-участницы ОПЕК+ приняли решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки со следующего месяца. Вице-премьер Вице-премьер Новак РФ подчеркнул, что страна не будет поставлять ресурс в страны, обозначившие потолок для стоимости российского "чёрного золота". Дальнейшее развитие событий спрогнозировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты предположили, что новость не должны спровоцировать резкого скачка на рынках, поскольку для повышения спроса на дефицитную нефть необходима качественно работающая промышленность, которая сейчас переживает не лучшие времена.

Также телеграмеры считают, что цены остались на комфортном для России уровне, которые компенсируют сокращение торговли с Западом.

Ранее мы сообщили о том, что Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным.

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