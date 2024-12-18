Азербайджану не нужна турецкая военная база, заявил Алиев

Ильхам Алиев сообщил о военном сотрудничестве между Баку и Анкарой.

Сообщения СМИ о мнимых планах турецкого руководства создать военную базу на территории Азербайджана представляют собой политические спекуляции. Соответствующее заявление в интервью журналистам из ВГТРК и "РИА Новости" сделал местный президент Ильхам Алиев. Иностранный политик счел информационными вбросами сведения прессы о планах размещения военной базы Турции в его республике. Он добавил, что сейчас практически невозможно открыть ни одну базу подобного рода ни в одной точке планеты.

Если коротко — не нужна. Если чуть-чуть расширить мой ответ с учетом того, что время от времени такая информация появляется в определенных медиа, то я должен сказать, что потребности в этом нет. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Глава государства напомнил, что в Шушинской декларации о союзнических отношениях Азербайджана и Турции есть пункт, который предполагает взаимную оборонную помощь в случае угрозы и в случае внешней агрессии. Ильхам Алиев указал, что за более чем 30 лет такого военного сотрудничества Анкара сыграла ключевую роль в модернизации азербайджанской армии и приведении ее к высоким стандартам по боевой готовности.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости