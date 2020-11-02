Уничтожены несколько автомобилей и личный состав.

Азербайджан заявил об уничтожении военного кортежа в Карабахе. С заявлением выступили в министерстве обороны страны.

Известно, что удар по вооружённым силам Армении нанёс штурмовик Су-25, был уничтожен автомобильный кортеж. Это произошло 31 октября в районе 17.00 вечера.

Уничтожены несколько автомобилей и личный состав, который находился в окопах и подземных убежищах.

Техника и военнослужащие ВС Армении были уничтожены прицельным и комбинированным огневым ударом авиации и артиллерии.

Ранее мы писали, что Алиев считает, что премьер Армении признал поражение в Карабахе.

Видео: Youtube/Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi