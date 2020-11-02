Азербайджан заявил об уничтожении военного кортежа в Карабахе. С заявлением выступили в министерстве обороны страны.
Известно, что удар по вооружённым силам Армении нанёс штурмовик Су-25, был уничтожен автомобильный кортеж. Это произошло 31 октября в районе 17.00 вечера.
Уничтожены несколько автомобилей и личный состав, который находился в окопах и подземных убежищах.
Техника и военнослужащие ВС Армении были уничтожены прицельным и комбинированным огневым ударом авиации и артиллерии.
Ранее мы писали, что Алиев считает, что премьер Армении признал поражение в Карабахе.
Видео: Youtube/Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
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