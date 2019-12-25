Азербайджан взял под контроль город Физули в Карабахе

Алиев отметил, что с начала военного конфликта в Карабахе "по военному потенциалу Армении нанесен сокрушительный удар".

Азербайджан взял под контроль город Физули в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал президент страны Ильхам Алиев в новом обращении к нации.

Также под контроль взяты семь сел в Физулинском районе. Речь идёт о Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы, Дедели.

Алиев отметил, что с начала военного конфликта в Карабахе "по военному потенциалу Армении нанесен сокрушительный удар". По его словам, Азербайджан на поле боя обладает полным преимуществом.

Ранее Пашинян рассказал о провалившихся планах Турции и Азербайджана в Карабахе.

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