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Азербайджан сообщил об уничтожении ракетного комплекса на территории Армении
Сегодня, 13:51
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matveyvn

Азербайджан сообщил об уничтожении ракетного комплекса на территории Армении

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Инцидент случился на территории, которая граничит с Арменией.

Азербайджан сообщил об уничтожении оперативно-тактического ракетного комплекса на территории Армении. Заявление появилось на сайте Министерства обороны страны. Отмечается, что комплекс был оснащён баллистическими ракетами.

Инцидент случился на территории, которая граничит с Арменией - возле Кельбаджарского района. Сейчас его контролирует армянская сторона.

Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана.

цитата из сообщения Минобороны Азербайджана

Целями данных бомбардировок ведомство называет потери среди мирных жителей и разрушение инфраструктуры городов. Для недопущения угроз безопасности людей был нанесён удар по ракетному комплексу Армении.

Ранее Ереван заявил, что Баку нанес удар по военной технике на территории Армении.

Фото: pixabay.com

Теги: азербайджан, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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