Азербайджан сообщил об уничтожении ракетного комплекса на территории Армении

Инцидент случился на территории, которая граничит с Арменией.

Азербайджан сообщил об уничтожении оперативно-тактического ракетного комплекса на территории Армении. Заявление появилось на сайте Министерства обороны страны. Отмечается, что комплекс был оснащён баллистическими ракетами.

Инцидент случился на территории, которая граничит с Арменией - возле Кельбаджарского района. Сейчас его контролирует армянская сторона.

Оперативно-тактические ракеты были нацелены на Гянджу, Мингячевир и другие города Азербайджана. цитата из сообщения Минобороны Азербайджана

Целями данных бомбардировок ведомство называет потери среди мирных жителей и разрушение инфраструктуры городов. Для недопущения угроз безопасности людей был нанесён удар по ракетному комплексу Армении.

Ранее Ереван заявил, что Баку нанес удар по военной технике на территории Армении.

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