Азербайджан сообщил о подавлении активности ВС Армении в Карабахе

Армения ночью начала наступление по другим линиям фронта.

Азербайджан сообщил о подавлении активности Вооружённых сил Армении в Нагорном Карабахе. С заявлением выступило Минобороны страны.

По их сообщению, на северном и южном направлениях фронта оперативная обстановка была напряжённой. Подразделения Азербайджана обстреливали ракетами, артиллерией и миномётами на Джебраильском и Гадрутском направлениях. Также пострадали сёла рядом с линией фронта.

При этом Армения ночью начала наступление по другим линиям фронта.

Наши войска подавили активность противника, и он понёс большие потери. цитата из сообщения Минобороны Азербайджана

Ранее в Армении заявили о наступлении азербайджанской армии на севере Карабаха.

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