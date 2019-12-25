Азербайджан сообщил о подавлении активности ВС Армении в Карабахе

Азербайджан сообщил о подавлении активности Вооружённых сил Армении в Нагорном Карабахе. С заявлением выступило Минобороны страны.
По их сообщению, на северном и южном направлениях фронта оперативная обстановка была напряжённой. Подразделения Азербайджана обстреливали ракетами, артиллерией и миномётами на Джебраильском и Гадрутском направлениях. Также пострадали сёла рядом с линией фронта.
При этом Армения ночью начала наступление по другим линиям фронта.
Наши войска подавили активность противника, и он понёс большие потери.
цитата из сообщения Минобороны Азербайджана
Ранее в Армении заявили о наступлении азербайджанской армии на севере Карабаха.
Фото: pixabay.com
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