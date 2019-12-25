В Гянджи погиб юноша 2007 года рождения.

Азербайджан сообщил о гибели российского подростка в результате обстрела. Об этом говорится в официальном сообщении Генеральной прокуратуры. Чиновники уточнили, что жертва скончалась от смертельного ранения 17 октября в городе Гянджа. Речь идет о юноше 2007 года рождения. Молодого человека попытались спасти врачи, но пациент скончался в больнице.

Напомним, что Гянджа подвергся ракетному обстрелу в ночь на 17 октября. Первый удар был нанесен по окраине населенного пункта. Из-за атаки погиб один местный житель, ранения получили более десяти человек. Второй удар пришелся на жилой центральный квартал города. Там погибли 13 человек, пострадавшими считаются более 50 человек. В Баку уверены, что атака совершена ВС Еревана при помощи ракет Эльбрус.

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