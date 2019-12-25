Накануне в СМИ появилась информация, что азербайджанская сторона решила отозвать посла республики в России Полада Бюльбюль.

Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на МИД страны.

Дипломат выступил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". Он прокомментировал инцидент с российским военным самолетом МИ-24 на территории Армении. По его словам, "на войне как на войне: всякое может быть". Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев подчеркнул, что в Баку считают подобное заявление неуместным.

Вся информация, распространяемая по этому поводу, должна основываться только на официальных источниках. - Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана

В МИДе отметили, что назначение и отзыв диппредставителей входит в компетенцию президента.

Ранее мы сообщили, что в Армению прибыли два самолета с российскими миротворцами.