В Армению прибыли два самолета с российскими миротворцами. Об этом сказано в сообщении Минобороны.
Специалисты уже разгрузили самолеты. Ведется осмотр и подготовка техники. После этого подразделения совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис. Недавно в Минобороны сообщали, что с начала миротворческой операции самолеты военно-транспортной авиации совершили уже 95 рейсов.
Группировка составит 1960 человек, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.
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Видео: Youtube/Минобороны России
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