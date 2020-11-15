Два российских военно-транспортных самолета Ан-124 «Руслан» доставили 10 бронетранспортеров БТР-82А, средства материально-технического обеспечения и около 30 военнослужащих подразделений миротворческого соединения.

В Армению прибыли два самолета с российскими миротворцами. Об этом сказано в сообщении Минобороны.

Специалисты уже разгрузили самолеты. Ведется осмотр и подготовка техники. После этого подразделения совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения в городе Горис. Недавно в Минобороны сообщали, что с начала миротворческой операции самолеты военно-транспортной авиации совершили уже 95 рейсов.

Группировка составит 1960 человек, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей и другой техники.

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Видео: Youtube/Минобороны России