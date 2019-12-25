Азербайджан не признал резолюцию Сената Франции по Карабаху

Хикмет Гаджиев прокомментировал позицию Баку по поводу принятого французским сенатом документа.

Азербайджан не признал резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил помощник президента республики Хикмет Гаджиев. Чиновник добавил, что в Баку воспринимают французский документ как обычный лист бумаги.

В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана ничто иное, как обычный листок бумаги Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана

По словам Гаджиева, резолюция Франции преследует узконаправленные политические амбиции, а также является грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и резолюций Совета Безопасности. Принятый документ вызывает у Баку вопросы относительно объективности деятельности Парижа в роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Напомним, что 25 ноября сенат Франции большинством голосов принял резолюцию по Нагорному Карабаху. Политики призвали правительство Азербайджана признать НКР. Данный документ носит рекомендательный характер. При этом в МИД Франции отказываются признавать регион независимым.

Миротворцы РФ помогли восстановить работу общественного транспорта в Степанакерте.

Фото: Pixabay.com