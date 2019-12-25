Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Карабахе

В Минобороны Баку рассказали о проведенной гуманитарной акции при участии российских миротворцев.

Азербайджан и Армения обменялись телами погибших. Об этом заявили представители пресс-службы Минобороны Баку. По данным военных, миссия по возвращению тел погибших проводилась при посредничестве российских миротворцев.

При участии российских миротворческих сил, дислоцированных в нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша пресс-служба Минобороны Азербайджана

Чиновники добавили, что в рамках гуманитарной акции Ереван получил тела погибших военнослужащих. Баку получила тела шести азербайджанских военных, погибших во время боев за город Шуша. В Минобороны поблагодарили российского коллегу Сергея Шойгу за организацию данной гуманитарной акции в регионе.

Колонны российских миротворцев в Карабахе начали сопровождать вертолеты.

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