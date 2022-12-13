Премьер-министр Украины сравнил современную ситуацию с ЗАЭС и Чернобыль.

Современное украинское руководство не способно ликвидировать аварию на собственной атомной энергетической станции. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Крым 24" сделал бывший местный премьер-министр Николай Азаров. Бывший чиновник считает, что "компашка во главе с клоуном Зеленским" не понимает, что творит в стране. Гость программы напомнил, что в тот период, когда он находился в должности руководителя правительства Украины, то всегда с большой тревогой относился к чрезвычайным ситуациям, которые происходили на АЭС.

Я давал себе отчёт в том, что если бы какая-то авария масштаба Чернобыльской произошла на украинских АЭС, то мы бы с ней не справились. Мы не обладали теми ресурсами, которыми обладал громадный Советский Союз... Николай Азаров, экс-премьер Украины

Эксперт добавил, что все ресурсы руководство СССР задействовало для ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Для решения вопроса Москва привлекла сотни тысяч специалистов, десятки институтов, военнослужащих и командующих.

Бывший премьер Украины рассказал о секретном договоре Зеленского с США.

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