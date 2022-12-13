Экс-премьер Украины полагает, что власти США хотят добиться атомной аварии в регионе.

Действующая украинская власть, которая отдает приказы по обстрелам территории Запорожской атомной электрической станции являются военными преступниками. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Крым 24" сделал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Экс-чиновник напомнил журналистам о том, что после государственного переворота 2014 года страну захватили международные террористы, а также западные кураторы и авантюристы.

Любому нормальному человеку понятно, что то, чем они занимаются - это преступно, чрезвычайно опасно не только для Украины, но и для многих окружающих её стран. Если бы американцы не хотели атомной аварии, они отдали бы приказ... Николай Азаров, экс-премьер Украины

Азаров заявил, что современная Украина не способна ликвидировать аварию на АЭС.

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