Экс-премьер Украины рассказал о рамках, которые установили в МВФ для Украины.

Государственный бюджет Украины, совершенно не сбалансированный и с огромным дефицитом, сложно назвать бюджетом. Соответствующее заявление бывший премьер-министр Украины (в период с 2010 по 2014 годы) Николай Азаров сделал в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС". Бывший чиновник из соседнего государства пояснил, что сейчас ситуация больше напоминает крик о помощи.

Если дефицит составляет две трети расходов, не покрывается доходами на две трети, то это не бюджет, это просто крик о помощи. То есть бюджет весь зависит от того, насколько будет обеспечено внешнее финансирование в виде кредитов, грантов и других видов помощи. Николай Азаров, экс-премьер Украины

Украинский эксперт пояснил, что ограниченная кредитная линия со стороны Международного валютного фонда (МВФ) обусловлена неплатежеспособностью страны. При этом МВФ имеет определенную установку от американской администрации по поддержке Украины, но в пределах рамок. Прежде всего на проблему влияет неспособность чиновников Банковой улицы расплачиваться по своим денежным обязательствам.

Азаров назвал бедой Украины принятие Зеленским решений под препаратами.

Фото: Telegram / ТАСС