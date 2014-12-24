Экс-премьер Украины рассказали о том, что Владимир Зеленский мог употреблять наркотики еще до начала занятия политикой.

Бывший премьер-министр Украины (в период с 2010 по 2014 годы) Николай Азаров назвал бедой всей Украины то, что лидер киевского режима Владимир Зеленский руководит и принимает решения под действием каких-то препаратов. Соответствующее заявление бывший чиновник из соседнего государства сделал в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС". На просьбу ведущей прокомментировать многочисленные публикации о том, что политический лидер Украины серьезно зависим от препаратов, Никлай Азаров поделился сведениями от разных людей в окружении главы киевского режима.

Какая информация? Информация такая, знаете, от разных людей, которые с ним сталкиваются, работают. Он был зависим с точки зрения употребления наркотиков еще тогда, когда был клоуном и работал в "95-м квартале". Николай Азаров, премьер-министр Украины

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала угрозы Владимира Зеленского устроить блэкаут в Белгородской и Курской областях с его "передозом".

Азаров: Зеленский не удержится у власти при достижении мира на Украине.

Фото: Telegram / ТАСС