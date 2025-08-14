Экс-премьер Украины сообщил о том, как переговоры России и США повлияют на будущее Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в случае мирного урегулирования регионального конфликта на Украине не останется у власти и ответит за все свои преступления. Соответствующее заявление сделал бывший премьер-министр Николай Азаров в интервью журналистам новостного агентства ТАСС. Известно, что иностранный чиновник управлял страной в период с 2010 по 2014 годы. Ведущая задала эксперту вопрос о том, есть ли у политика с Банковой улицы какие-либо шансы удержаться у власти.

Нет, конечно. Зеленский должен будет отвечать за все те преступления, которые он совершил, незаконно находясь на посту президента Украины. Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины

Напомним, что должностные полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор на территории страны так и не проводились выборы главы государства. При этом сам Владимир Зеленский заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Российский лидер Владимир Путин утвреждает, что легитимность Зеленского закончилась, поэтому сейчас Москве важно понять, с кем в киевском режиме можно будет иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Президент пояснял, что действующее украинское руководство также нелегитимно, что является опасной юридической коллизией, обесценивающей любые результаты мирных переговоров.

Фото: Telegram / ТАСС