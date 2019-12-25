Азаров: Киев вбрасывает разные версии мирного плана для срыва договоренностей

Экс-премьер Украины указал на цель, которую пытается добиться Владимир Зеленский.

Киевский режим продолжает вбрасывать разные версии мирного плана по урегулированию регионального конфликта с Москвой для того, чтобы сорвать любые возможные договоренности и обвинить затем в этом Россию. Соответствующее заявление бывший премьер-министр Украины (в период с 2010 по 2014 годы) Николай Азаров сделал в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС". Бывший чиновник из соседнего государства отреагировал на вопрос СМИ о том, почему украинские власти предлагают сейчас различные версии документа вашингтонской администрации в качестве соглашения с Кремлем. Эксперт уверен, что подобные вбросы в медиапространство со стороны чиновников с Банковой улицы будут продолжаться.

Цель одна - сорвать договоренности и найти виновных. Виновной, как всегда, будет Россия. Это же очевидно совершенно: они будут срывать, а потом скажут: "Ну так мы же готовы, но он же не соглашается". Николай Азаров, экс-премьер Украины

Напомним, что 8 декабря лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что белому дому будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе рабочей встречи украинской делегации с европейскими политическими лидерами. При этом глава соседнего государства утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден". Также 11 декабря американский телеканал ABC News со ссылкой на неназванного украинского чиновника уведомил зрителей, что Украина передала США новый вариант мирного плана, состоящий из 20 пунктов.

Фото: Telegram / ТАСС