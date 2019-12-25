Axios: в Майами на выходных могут пройти встречи групп по Украине

Журналисты рас крыли две основные проблемы, по которым пока что не удалось добиться договоренности.

Встречи рабочих групп, военнослужащих по вопросу мирного урегулирования регионального конфликта на Украине могут пройти в Майами в ближайшие выходные. Соответствующей информацией с аудиторией поделились иностранные журналисты из новостного портала Axios со ссылкой на американских чиновников из Белого дома. Эксперты уточнили, что делегации в том числе будут изучать географические карты местности.

На этих выходных могут пройти встречи "где-то в США, может быть в Майами, рабочих групп, военных, они рассмотрят карты", сообщил американский чиновник. материал западного СМИ

По мнению неназванного собеседника Axios, около 90 процентов проблемных аспектов между киевским режимом и вашингтонской администрацией в настоящее время урегулированы, однако сторонам переговоров нужны обсуждения некоторых нерешенных технических вопросов по документу. Двумя ключевыми спорными моментами в ходе нескольких недель переговоров между США и Украиной стали гарантии безопасности, которые страна получит от своих международных союзников, а также территориальные уступки.

