Трамп принял Rolex и золотой слиток как законные пожертвования.

Швейцарии удалось убедить американскую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе пойти на снижение торговых пошлин до 15 процентов с помощью подарков лидеру страны. Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного агентства Axios со ссылкой на собственные источники. Известно, что Берн отправил в Вашингтон делегацию промышленных магнатов с подарками в виде настольных часов от компании Rolex и килограммовым золотым слитком стоимостью около 130 тысяч долларов. По информации от источников Axios в Белом доме, Дональд Трамп принял эти подарки от имени своей президентской библиотеки. Таким образом они стали законными пожертвованиями.

Было трудно перебить Apple, но швейцарцам это удалось. представитель Белого дома

Напомним, что 7 августа глава американского технологической корпорации Apple Тим Кук преподнес Дональду Трампу в качестве подарка стеклянный диск с выгравированным на нем именем американского президента, логотипом компании, подписью главы Apple и надписью, из которой следует, что сувенир сделан на территории США. Такой диск установлен на подставку, изготовленную, по словам Тима Кука, из 24-каратного золота.

Швейцария и США успешно нашли решение: тарифы США будут снижены до 15%. Спасибо президенту Трампу за конструктивное взаимодействие. сообщение в соцсетях

Фото: pxhere.com