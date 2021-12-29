Авторитет Арман Дикий призвал протестующих прекратить беспорядки

Он подчеркнул, что среди протестующих есть провокаторы.

Авторитет Арман Джумагельдиев, который в криминальных кругах известен как Арман Дикий, во время прямого эфира в Instagram обратился к протестующим с просьбой прекратить беспорядки и разбой, а также не слушать провокаторов.

Он призвал к мирным митингам. Арман Дикий сказал, что гибнут люди во время беспорядков, а также орудуют мародеры. Авторитет отметил, что протестующие так и не сформулировали свои требования к властям.

По словам Армана. Провокаторы есть среди протестующих. Они якобы раздают "раздают водку и наркотики", люди на улицах вооружены гранатами и огнестрельным оружием.

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Видео: Telegram / SHOT