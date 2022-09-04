Они призвали кабмин Чехии за месяц решить проблемы, связанные с инфляцией.

Около 70 тысяч жителей Праги вышли на митинг с требованием дешевого газа. Об этом сообщает Чешское ТВ.

В субботу, 3 сентября, на Вацлавской площади собрались протестующие. Они призвали кабмин Чехии за месяц решить проблемы, связанные с инфляцией, а также резким подорожанием электроносителей, товаров и услуг.

На митинге выступили эксперт по вопросам энергетики Владимир Штепан, лидер политического движения "Триколор" Зузана Майерова и другие. В случае отсутствия решения проблем протестующими будут объявлены "акции давления"

Ранее глава Uniper не исключил увеличения размера сбора за газ с потребителей в ФРГ.

Видео: YouTube / Filip Březina