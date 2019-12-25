Клаус-Дитер Маубах поддерживает сбор с населения Германии за потребленные энергоресурсы.

Глава немецкой энергетической компании Uniper не исключил увеличения размера сбора за газ с потребителей в ФРГ. Такой информацией с местными журналистами в эфире телеканала ZDF поделился Клаус-Дитер Маубах. Бизнесмен поддержал решение правительства о введении сбора за электроэнергию с потребителей. Каждый получать ресурса будет платить 2,419 евроцента за кВт*ч. Эти выплаты предусмотрены с 1 октября. Эксперт не исключил роста стоимости данной выплаты из-за подорожания энергоресурсов.

Прежде всего можно сказать, что сбор за газ служит для обеспечения безопасности поставок… Еще неизвестно, действительно ли его нужно повысить. Это зависит от цен на рынках, в данном случае на газовых рынках Клаус-Дитер Маубах, глава

Глава Uniper напомнил, что голубое топливо является инструментом, направленным на то, чтобы в квартирах и домах жителей страны не было холодно. Клаус-Дитер Маубах видит возможность роста выплат потребителями в том случае, если в мире сохранятся очень высокие уровни цен на энергоносители. Однако, по словам эксперта, Германия фиксирует хорошие сигналы, связанные с европейскими рынками. В частности, многие страны ЕС уже заполнили собственные газовые хранилища на зиму.

Глава Uniper назвал события на Украине переломным моментом в отношениях с "Газпромом".

Фото и видео: ZDF