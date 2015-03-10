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В Тель-Авиве полиция применила водометы против протестующих

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Демонстранты выступили против недавно принятого законопроекта судебной реформы правительства.

В Тель-Авиве полиция Израиля применила водометы с синей краской против протестующих. Об этом сообщает "РИА Новости".

Демонстранты собрались на шоссе Аялон, чтобы выразить протест против недавно принятого законопроекта судебной реформы правительства. Данный законопроект запретит судам, в том числе верховному суду, использовать "фактор разумности" в отношении решений израильских властей. Оппозиция в полном составе бойкотировала голосование за принятие документа.

Полиции пришлось использовать водометы, чтобы разогнать толпу и разблокировать центральное шоссе города, а также задержать некоторых демонстрантов.

Ранее Белый дом назвал вызывающими сожаление итоги голосования в Израиле по судебной реформе.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: водомет, полиция, протестующие, тель-авив
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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