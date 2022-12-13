Авторы гоночной выживалки Pacific Drive показали геймплейный трейлер

ИГра выйдет в свет в 2023 году.

Авторы гоночной серии Pacific Drive показали геймплейный трейлер новой компьютерной игры. Напомним, что анонс симуляции автомобильного движения студия-разработчик Ironwood показала еще в сентябре 2022 года. Речь идет о дебютном проекте компании, который связан с выживанием в сюрреалистическом мире. Теперь становится понятно, что игрока предстоит попадание в опасный мир, заполненный аномалиями. В пределах Зоны водители могут полагаться исключительно на возможности своей машины. Для того, чтобы как можно чаще выбираться из вылазок в целости и сохранности, пользователям будет необходимо ремонтировать и улучшать свое транспортное средство. Искать на это ресурсы можно будет на трассах и в заброшенных объектах. При большем риске водитель получит большую награду. Подготовление к поездкам ведется на специальной базе, оборудованной для ремонта и оснащения автомобилей.

Авторы добавили, что ради выживания потребуется знать имеющиеся аномалии, так как некоторые из них способны смести с лица земли и героя, и его машину. Официальный релиз проекта Pacific Drive запланирован на консоли PlayStation 5 и персональном компьютере (в Steam и Epic Games Store). Выход игры намечен на 2023 год.

Netflix показал трейлер полнометражного фильма "Лютер: Заходящее солнце" с Идрисом Эльбой.

Фото и видео: YouTube / Ironwood Studios