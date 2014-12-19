Авторы Zenless Zone Zero посвятили тизер-трейлер Эллен

Релиз игры запланирован на 4 июля.

Сотрудники студии разработки miHoYo, известной пользователям по работе над такими проектами как Genshin Impact и Honkai: Star Rail, представили в социальных сетях тизер-трейлер героини по имени Эллен из своей новой компьютерной игры — Zenless Zone Zero. Дополнительно авторы поделились описанием персонажа и её навыками. Стало понятно, что Эллен является персонажем S-ранка, которая специализируется на нападении и нанесении урона противникам льдом. В состоянии "Блуждания" героиня начинает двигаться быстрыми рывками, что сказывается на маневренности всего отряда. В таком состоянии девушка способна нанести заряженный урон ножницами, то она получает заряд Мгновенной заморозки.

Напомним, что Эллен появится в Zenless Zone Zero 4 июля 2024 года — в тот же день, когда в свет выйдет сама игра ZZZ. Проект появится на платформах PC, PlayStation 5 и мобильных устройствах.

Вышел трейлер продолжения "И снова здравствуйте!" с Мерзликиным и Серебряковым.

Фото и видео: YouTube / Zenless Zone Zero