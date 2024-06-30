Вышел трейлер продолжения "И снова здравствуйте!" с Мерзликиным и Серебряковым

Релиз фильма намечен на 4 июля.

"Кинопоиск" опубликовал в социальных сетях трейлер третьего сезона фантастически криминальной комедии "И снова здравствуйте" с Андреем Мерзликиным в главной роли. По сюжету истории бессмертный бандит по имени Борис начинает жизнь с нуля. В результате ему удаётся исполнить мечту и открыть собственную кондитерскую. Однако отказаться от криминального прошлого оказывается не так просто. В актерском составе проекта также заявлены Павел Чинарёв, Алексей Серебряков, Аглая Тарасова, Денис Власенко, Татьяна Струженкова, Николай Наумов, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Сергей Епишев, Кирилл Жандаров, Дмитрий Журавлёв, Полина Гухман, Сергей Годин, Игорь Грабузов, Олег Гаас, Никита Дювбанов, Евгений Сангаджиев и другие. Сценаристом и режиссером картины указан Егор Чичканов, известный по таким работам как "Лада Голд", "Нина", "Изи катка". Официальная премьера ленты запланирована на 4 июля.

В соцсетях появился трейлер фильма ужасов "Одержимая".

Фото и видео: YouTube / Wink